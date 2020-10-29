Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Önceden annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı

Önceden annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı

İtfaiye aracından görüntü

Psikoloji Polis Merkezi Psikolojik Tedavi Prefabrik Ev Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin eve soğutma çalışması yapması
-Yanan evin içerisinden genel ve detay görüntüelr
-Polis ve itfaiye araçlarından görüntüler
-Evini kundaklayan Ali Ö.’den genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi daha önce annesiyle birlikte oturduğu prefabrik evi benzin dökerek ateşe verdi. İtfaiye tarafından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Hasan Tugal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Ali Ö., bir süredir psikolojik tedavi görüyordu. Annesi Nazlı Ö. ile sık sık tartışan Ali Ö., annesini bir süre önce evden kardeşlerinin yanına gönderdi. Bugün gece saatlerinde alkollü olan Ali Ö. öfkelenip, oturduğu evi benzin dökerek ateşe verdi. Ali Ö. evi ateşe verdiği sırada vücudunun çeşitli yerleri hafif bir şekilde yandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evi yakan Ali Ö. ise polise teslim oldu. Polis Ali Ö.’nün vücudunda yanıkları görmesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Gözaltına alınan Ali Ö., hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürülecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı