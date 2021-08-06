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Önce yüzükleri taktı sonra magandalık yaptı...Silahlı maganda kamerada
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Önce yüzükleri taktı sonra magandalık yaptı...Silahlı maganda kamerada

Önce yüzükleri taktı sonra magandalık yaptı...Silahlı maganda kamerada

olay anlarına ait cep telefonu görüntüler,

Para Cezası Jandarma Gözaltı Cep Telefonu Muhalefet 

-yüzüklerin takılmasından sonra şahsın belinden silahı çıkararak havaya ateş etmesi,
-olay anında gelin ve damat ile diğer konukların panik halleri ve kendilerini korumaya çalışması,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP )- Nişan töreninde silah sıkan şahsa 48 bin lira ceza yazıldı- Silah sıkılma anlarında gelin ve damat ile çevredekilerin panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı- Valilik, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanan şahsa 48 bin lira ceza yazdı GAZİANTEP

- Gaziantep'te, katıldığı bir nişan töreninde gelin ve damada yüzük taktıktan sonra bir anda cebinden çıkardığı silahla havaya 14-145 el ateş eden şahıs, Jandarmanın titiz çalışması sonucu tespit edildi. Kimlik tespiti yapılan şahsa Gaziantep Valiliği tarafından 48 bin 200 lira idari para cezası yazılırken, silahın sıkılma anları ve panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, 1 Ağustos 2021 Pazar günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan düğün esnasında gelin ve damada yüzük takan C.K (47) isimli şahıs, yüzük merasimi sonrası bir anda belindeki tabancayı çıkardı. Tabancayı gören gelin ve damat ile diğer konuklar engellemeye çalışsa da C.K. isimli şahıs havaya 14-15 el ateş etti. O anlarda gelin ve damat ile birlikte çevrede bulunan diğer davetliler ve çocukların panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri yaralanan olmadı, olaya Jandarma el attı Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda havaya ateş edilme anlarında çevredekilerin kendilerini korumaya çalışması ve panik anları dikkat çekerken, olayın duyulmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası tabancayı ateşlediği tespit edilen C.K. ile M.K isimli şahısların evinde arama yapıldı. Arama sonucu 22 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Nişan merasiminde silah sıkan şahsa 48 bin lira ceza Olay sonrası tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli C.K. isimli şahsa, Gaziantep Valiliği'nce Çevre Kananu'nun 44 H maddesine muhalefet suçundan 48 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli şahıslar, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (SVY-SD-
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