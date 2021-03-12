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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Önce uyarı levhasına, ardından duvara çarpıp durabildi

Önce uyarı levhasına, ardından duvara çarpıp durabildi

Kaza yeri

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Güçleri Bild Direksiyon 

-aracın dışardan görüntüsü
-aracın hava yastıklarının patlamış iç görüntüsü

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce uyarı levhasına, ardından da yol ayrımındaki duvara çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.Olay, Hilal beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesinden Şenoba beldesine seyir halinde olan 81 BA 703 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce uyarı levhasına, ardından da yol ayrımındaki duvara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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