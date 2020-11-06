Önce soygun yaptılar sonra dolar kurunun yükselmesini beklediler

-Şahısların getirilmesinden görüntü

-Çalınan dolarlardan görüntü

-Şahısların adliyeye konuşmasından



( AFYON KARAHİSAR)-Çalıştıkları otelin kasasından 485 bin ABD doları çaldılar-Biri kadın 3 soyguncu çaldıkları dolarları bozdurmak için kurun yükselmesini beklediler-Çaldıkları 485 bin doların yaklaşık 300 bin dolarını yakalattılar AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da 2 ay önce çalıştıkları termal otelin kasasından 485 bin ABD doları çalan biri kadın 3 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların paylaştıkları paranın yaklaşık 300 bin doları ise 2 soyguncunun evinde bulundu. Şahısların yakalanan paraları ise bozdurmak için dolar kurunun daha fazla yükselmesini bekledikleri iddia edildi. Olay, geçtiğimiz 5 Eylül de kent merkezindeki termal bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otel çalışanları Senem Ö., Kadir Z., ve Bekir A., isimli şahıslar gece saatlerinde otel sahibinin odasındaki çelik kasayı açarak içindeki 485 bin ABD dolarını çaldı. Şahıslar sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam ederken, şüphelilerden Senen Ö., ve Bekir A., geçtiğimiz ay işten çıkarken Kadir Z., ise işe devam etti. 2 ay boyunca kasayı açmayan otel sahibi H.B., ise geçtiğimi 1 kasımda kasayı servet değerindeki dolarların yerinde olmadığını görünce hemen durumu polise bildirerek yardım istedi. Şahıslardan ikisinin evinden 299 bin 400 dolar yakalandı İhbar üzerine otele gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Oteldeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayı Senem Ö., Kadir Z., ve Bekir A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler şahısları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Senem Ö.’nün evinde yapılan aramada 172 bin 700 dolar, Bekir A.’nın evinde ise 126 bin 700 dolar yakalanırken, Kadir Z.’nin evinde ise para ya da suç unsuruna rastlanmadı. Otel sahibi 2 ay boyunca kasasını kontrol etmedi Şüphelilerin soygundan sonra parayı bozdurmak içinse dolar kurunun daha fazla yükselmesini bekledikleri ve paralarının seri numaralarının kayıtlı olduğunu düşünerek parayı ellerinde tuttukları öne sürüldü. Şahısların soygun yaptıkları 5 Eylül’de dolar kurunun 7,43 olması ise şüphelileri dolarları neden bozdurmadıklarını ve adeta kuru takip ettiklerini gözler önüne serdi . Olayda bir başka dikkat çekici konu ise otel sahibinin 2 ay boyunca kasasını kontrol etmemesi oldu. Soygundan sonra yakalanan 299 bin 400 dolar ise sahibine teslim edilirken, soygundan geriye kalan 185 bin 600 dolara ne olduğu ise belirsizliğini koruyor. Şahısların akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.



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