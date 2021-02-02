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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı

Önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı

-Olay yerinden detaylar

Hastane Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Irak 

--Polis ekiplerinin arama çalışmalarından detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de çıkan silahlı kavgada bir şahıs, tartıştığı adamı önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Uslu Sokak üzerinde meydana gelen olayda Murat Y. ile Ramazan S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan S. yanında bulunan tabanca ile Murat Y.’ye ateş açarak ağır yaraladı. Ramazan S., olayın ardından Murat Y.’yi sivil bir araca bindirerek özel bir hastanenin kapısına bırakıp kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilirken, polis ekipleri kaçan Ramazan S.’nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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