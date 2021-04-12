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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Önce sevdiler, sonra çaldılar

Önce sevdiler, sonra çaldılar

Güvenlik kamera görüntüsü

Sosyal Medya Köpek Kamera Hayvan Sevgisi Hayvan 

-Köpeğin fotoğrafı

( KAYSERİ ) -- Kayseri'de bir aile, çocuklarına hayvan sevme bahanesiyle köpek çaldırdı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bir ailenin sevme bahanesiyle bağlı olan köpeği çalıp kaçmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dükkanın önünde bağlı olan köpeği gören 3 kişilik aile önce keşif yaptı. Araçtan inen yaşı küçük bir çocuk, köpeğin yanına giderek sevmeye başladı.
Bir süre sonra bağlı olan ipi çıkaran çocuk, köpekle birlikte ilerde kendisini bekleyen anne ve babasının yanına gitti. Daha sonra aracına binen şahıslar, gözden uzaklaştı. Köpeği çalınan şahıs, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Küçük yaştaki çocuğa hayvan sevgisi böyle öğretilmemeli. Belki kendi çocuğunu mutlu ettiğini zanneden aile, başka birinin çocuğunu üzüyor ama farkında değil. Oğlum her gün köpeğini sorduğunda 'dükkanda duruyor' deyip geçiştiriyorum. Başka bir çocuk çaldı diyemiyorum" dedi.
(AG-
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