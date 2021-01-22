Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Önce refüje sonra kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Önce refüje sonra kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

-Kaza yeri detaylar

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

--Kaza yapan araç detaylar

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, kazada sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre; Bilecik'ten Vezirhan Beldesi istikametine seyir halindeki Elem A. yönetimindeki 11 SE 281 plakalı otomobil Gülümbe Köyü çıkışında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje sonra yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak, takla attı durdu. Meydana gelen trafik kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunu henüz netlik kazanmazken, Bilecik-Osmaneli karayolu 1 saat boyunca tek şeritten verildi.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılması sonrası normale döndü. (ZZ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı