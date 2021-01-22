Önce refüje sonra kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

--Kaza yapan araç detaylar



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, kazada sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre; Bilecik'ten Vezirhan Beldesi istikametine seyir halindeki Elem A. yönetimindeki 11 SE 281 plakalı otomobil Gülümbe Köyü çıkışında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje sonra yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak, takla attı durdu. Meydana gelen trafik kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunu henüz netlik kazanmazken, Bilecik-Osmaneli karayolu 1 saat boyunca tek şeritten verildi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılması sonrası normale döndü. (ZZ-



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