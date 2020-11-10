Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Önce refüje çarptı, sonra takla attı

Önce refüje çarptı, sonra takla attı

-Kaza yerinden görüntüler

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 

--Ambulansın görüntüsü
--Aracın kaldırılması

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’dan İncirliova istikametine hareket halinde olan A.A.C. (51) idaresindeki 09 KK 123 plakalı Renault otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra, takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan otomobil sürücüsü A.A.C ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri yolda önlem alırken, otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek, LPG’li aracın herhangi bir tehlike oluşturmaması için çalışma yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement