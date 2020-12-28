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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Önce patladı ardından alev topuna döndü

Önce patladı ardından alev topuna döndü

Alev alev yanan evin görüntüsü

( BURSA )- Dördüncü kattaki apartman dairesi alevlere teslim oldu- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesi alev alev yandı BURSA

Trol 


- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan apartman dairesi alev alev yandı. Yangın çevrede paniğe sebep olurken alevler itfaiye ekiplerinin özverili çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, saat 22:00 sıralarında Endüstri Meslek Lisesinin arka sokağında bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında bulan daireden alevler yükseldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyüp alevler bir anda tüm daireyi sardı. Patlamalarında yaşandığı dairenin tüm camları alevlerin etkisiyle kırılıp alevler camlardan dışarıya taştı. Yaklaşık 20 Dakika süren çalışmalar ile alevler kontrol altına alınırken bina kullanılmaz hale geldi. Yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Dairenin kimse tarafından kullanılmadığı öğrenildi.
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