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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Önce kaza yaptı, sonra kaçtı...Kaza anı kamerada

Önce kaza yaptı, sonra kaçtı...Kaza anı kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Polis Kamera Ticari Araç Sağlık Ekipleri Irak 

-KAZA SONRASI OLAY YERİ GÖRÜNTÜLER

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kazaya karışan sürücülerden birisi aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza, Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 52 ABT 431 plakalı otomobil, Anadolu Öğretmen Lisesi caddesi üzerinde aynı yöne istikamette ilerleyen Sedat Torun idaresindeki 52 LL 584 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından 52 ABT 431 plakalı araç sürücüsü otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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