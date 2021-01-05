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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü

Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü

Olay yerinden detaylar

Polis Bild Gesi İtfaiye Eri Polis Ekipleri 

-Genel görüntüler
-ölen şahıs foto

( ORDU ) -- Ordu’da aralarında husumet olan bir kişi, itfaiyeci olan kardeşini ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdü, sonrasında ise teslim oldu ORDU

- Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, öz kardeşi ile yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ve Erhan Batır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Batır, itfaiye eri olan kardeşi Erdal Batır’ı ve yengesi olan Emine Batır’ı tabanca ile vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şahısların olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Olayı gerçekleştiren Erhan Batır ise polis ekiplerine teslim oldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ME-SK
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