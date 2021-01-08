Önce kameralara sonra polise yakalandılar

-- Şahsın adliyeye çıkarılmasından fotoğraf



( OSMANİYE )Polisin, 123 saatlik görüntüleri izleyerek yakaladığı hırsız tutuklandı OSMANİYE



- Osmaniye’de polisin 123 saatlik güvenli kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 23 Aralık 2020 tarihinde 5 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 21 işyerinde bulunan güvenlik kameralarındaki 123 saatlik görüntüyü saniye saniye izleyerek şahsın kimliğini tespit etti. Şahsın 25 yaşında E.Ç. olduğunu öğrenen ekipler yapılan fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 iş yerine gece saatlerinde giren hırsızın bin 50 lira para çaldığı öğrenildi. (MRD-



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