Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu

Önce hasta numarası, sonra intihar şovu

Ekiplerden görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Hava Yastığı Yüksek Gerilim Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Direğe tırmanan şahıstan görüntü
-Ekiplerin şahsı ikna etmeye çalışması
-Yardım kolilerinin getirilmesi
-Şahıs için ekiplerin aralarında para toplamaları
-Şahsın paraları alması
-Paraları sallaması
-Şahsın direkten inmesi
-Ekiplerin yardım kolilerini polis aracına taşıması
-Şahsın simitleri dökmesi
-Detay

( KOCAELİ )- 112 Acil Yardım ekiplerini duyunca direğe tırmandı- Gıda kolilerini ve polis ekiplerinin topladığı paralarını alınca direkten indi- Polis ekiplerinin ikna etmek için verdiği parayı böyle gösterdi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sara hastası olduğunu söyleyip simitleri ile birlikte kendini yere atan şahıs, vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerini arayacağını söylemesi üzerine yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Saatlerce ikna edilmeye çalışılan şahıs, polis ekiplerinin aralarında para toplaması ve belediye ekiplerinin yardım kolisi getirmesi sonrasında direkten indi.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanedan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta simit koyduğu tepsi ile yürüyen İbrahim A. isimli şahıs, bir anda yere düştü. Şahsın yanına gelen vatandaşlar yardımcı olmak için 112 Acil Yardım ekiplerini arayacağını söyledi.

İbrahim A. bir anda yerden kalkarak, 112 Acil Yardım ekiplerini aramak isteyen vatandaşlara tepki göstererek, sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına tırmanmaya başladı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler 1 saat boyunca dil döktüOlay yerine gelen itfaiye ekipleri direk altında hava yastığı ile önlem alırken, polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir polis memuru, itfaiye aracının merdiveni ile şahsın yanına yaklaşarak yaklaşık 1 saat boyunca dil döktü. Polis ekiplerinden para isteyen şahıs için belediye ekipleri gıda kolileri getirildi.
Olay yerine gelen yardım kolilerine rağmen ikna edilemeyen şahıslar için polis ekipleri aralarında para topladı. Daha sonra paraları polis memurundan alan şahıs, basın mensuplarına göstererek direkten indi. Merdiven ile direkten indirilen şahıs, tepsisindeki simitleri de tırmandığı direğin yanına döktü. Daha sonra tepsisini alan şahıs, yardım kolileri ile birlikte polis merkezine götürüldü.Aynı yöntemle vatandaşlardan para topladığı iddia edildiİntihar girişiminde bulunan şahsın, gün içinde defalarca kendisini yere attıktan sonra sara hastası olduğunu ve satacağı simitleri yere döküldüğü için satamayacağını söyleyerek vatandaşlardan para aldığı iddia edildi. Öte yandan, olayı gören vatandaşlar ise ekiplerin ikna çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ise şahsı görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar cep telefonu ile polis ekiplerinin ikna etmek istediği şahsı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement