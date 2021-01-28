Önce halatlarla tırmandılar, sonra sürünerek mağaraya girebildiler

-Mağaranın içinden görüntü

-Mağaranın çeşitli yerlerinde müdürün konuşması

-Mağaranın giriş ve içinde çekilmiş fotoğraflar



( ADIYAMAN )- Sarp kayalıklardaki doğal mağaranın 4. Yüzyılda insanlar tarafından kullanıldığı ortaya çıktı ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sarp kayalıklarda bulunan mağaraya yetkililer halatlarla tırmandıktan sonra sürünerek girebildi.Sincik ilçesine bağlı Söğütbahçe köyü Sinek Kayası mevkisinde köylüler tarafından bulunan mağaraya yetkililer zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler, köylülerin ihbarı üzerine sarp kayalıklara oyulan mağaranın bulunduğu yere geldi. Halatlar yardımı ile yaklaşık 40 metre kadar tırmanan Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler, daha sonra giriş genişliği 1 metre olan ve bazı bölümlerinde toprak bulunan mağaraya girmek için süründü. Yaklaşık 10 metre kadar sürünerek ilerleyen Alkan ve beraberindekiler, köylülerin yaklaşık 300-400 metre uzunluğunda olduğunu iddia ettikleri mağarada 100 metre kadar ilerleyebildi.Mağaranın genişliği 15-20 metre olan oda kısmında yoğun şekilde 4. Yüzyıla ait oldukları tahmin edilen çanak ve çömleklere rastlandı. Doğal mağaranın geçmiş dönemlerde yaşam alanı olarak kullanıldığı tespit edildi. Mağaranın içinden sarkıklar ve dikitlere rastlandı.Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, sarp kayalıklardan tırmandıktan sonra uçsuz bucaksız mağarada ilerlediklerini belirterek, “Bu doğal mağarada eski çağ insanlarının yaşadığını kanıtlayan çanak ve çömleklere rastladık. Su damlalarından dolayı sarkıt ve dikitler oluşmuş” diye konuştu.

Mağaranın Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne tescil için sunulacağı öğrenildi.



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