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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Önce esnafı, sonra çocukları sevindirdi

Önce esnafı, sonra çocukları sevindirdi

Küçük esnafın ürünlerinin satın alınması

Alışveriş Farkındalık Küçük Esnaf Hayırsever İş Adamı Pamuk Şeker 

-Çarşıdaki esnaflardan alışverişler
-Köy yolu ve evlere giriş
-Çocuklara kıyafet ve ayakkabıların verilmesi
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Hayırsever iş adamından kırsaldaki çocuklara giysi ve bot yardımı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta hayırsever iş adamı, önce esnaftan alışveriş yaptı daha sonra kırsal kesimde yaşayan çocuklara aldığı kıyafetleri hediye etti. Kahramanmaraşlı iş insanı Adem Mağralı, kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek için çalışma başlattı. Mağralı, pandemi tedbirleri kapsamında hem esnaf, hem de ihtiyaç sahibi sevinsin diye önce esnaftan alışveriş yaptı. Daha sonra birçok esnaftan aldığı giysi ve ayakkabıları kırsal kesimlerde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye etti. Mağralı, esnaflardan satın aldığı 30’a yakın ayakkabı, bot ve montları çocuklara tek tek giydirdi. İhtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmak ve toplumda farkındalık olsun diye zaman zaman çocukları sevindirdiğini ifade eden Mağralı, “Pandemi sürecinde yerel esnafa destek olmak istedim. Daha sonra ihtiyaç sahibi çocukları tespit ettim. Alışverişimi yerel esnaftan yaptım sadece bir esnaftan değil, birçok esnaftan alışverişimi yaptım. Aldığım kıyafetleri tekrar köy yerlerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara giydirdik. Bu duygu anlatılmaz çok güzel bir duyguydu. Bu çalışmayı başkalarının desteğini yanı sıra kendi imkanlarımla yaptım” diye konuştu.
Mağralı, daha sonra pamuk şekeri ve uçan balon gibi satış yapan küçük esnaflarındaki ürünleri satın alarak çocuklara dağıttı.

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