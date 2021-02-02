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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Önce eşini ve eniştesini öldürdü, daha sonra kafasına sıktı

Önce eşini ve eniştesini öldürdü, daha sonra kafasına sıktı

Olay yerinden görüntü

Tekstil Atölyesi Polis Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Eşini ve eniştesini öldüren şahıs, arabasında kafasına sıkarak intihar etti İSTANBUL

- Avcılar’da eşini ve eniştesini silahla öldürerek kayıplara karışan şahıs, Başakşehir’de araç içerisinde kafasına sıkarak intihar etti. Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokak’ta saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, Ümit Acer İsimli şahıs eşi Canan Acer ile tartışma yaşamış, Canan Acer tartışma sonrasında eniştesi Kenan Erol’un tekstil atölyesine sığınmıştı. Atölyeye elinde silahla gelen Ümit Acer önce eşini daha sonrada araya girmeye çalışan Kenan Erol’u öldürerek, olay yerinden kaçmış ve akrabalarını arayarak, ‘İkisinin de kafasına sıktım’ diyerek kayıplara karışmıştı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri cani koca Ümit Acer’i yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, çalışmalar sırasında Başakşehir Şahintepe Mahallesindeki dere kenarından silah seslerinin geldiği ihbarını değerlendirerek olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Cani koca kafasına sıkarak intihar etti Dere kenarına gelerek çalışma başlatan ekipler, yol kenarındaki kamyonetin içerisinde bir şahsın intihar ettiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonrasında kamyonette intihar eden şahsın, gündüz saatlerinde Avcılar’da eşi ve eniştesini öldüren Ümit Acer olduğu tespit edildi. Ümit Acer’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (SB- MB-
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