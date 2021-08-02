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Önce çarptı sonra takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Önce çarptı sonra takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Önce çarptı sonra takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

-Kazadan detay

İlk Müdahale Hastane Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- Kazaya karışan araçlardan detay

( SİVAS )- Sivas'ta karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, sürücünün de yaralandığı kazada otomobil takla attıktan sonra durabildi SİVAS

- Sivas'ta karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, sürücünün de yaralandığı kazada otomobil takla attıktan sonra durabildi. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Erzincan istikametinde meydana geldi. O.U. yönetimindeki 34 BF 9640 plakalı Fiat marka otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki M.B. adlı kız çocuğuna çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yan yola geçerek takla attı. Kazada sürücü ile kız çocuğu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-
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