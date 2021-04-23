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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Önce boğulup, sonra yakılan Fatma Mavi cinayetinde savcılık iddianamesini hazırladı

Önce boğulup, sonra yakılan Fatma Mavi cinayetinde savcılık iddianamesini hazırladı

arşiv-

( İSTANBUL )-Şirinevler’de cinayete kurban giden Fatma Mavi cinayetinde savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi İSTANBUL

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- Şirinevler’de önce boğarak sonra da evini benzinle yakarak Fatma Mavi’nin ölümüne sebep olan şüpheliler için savcılık iddianamesini hazırladı. Savcılık, Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatma Mavi'nin şüpheli Ergin'e 5 bin TL borç verdiği ve bu nedenle tartıştıkları vurgulanarak olay günü Ergin'in sabaha karşı arkadaşı Ali İlkay Sarı ile birlikte Mavi'nin evine geldiği, eve giren şüpheli Ergin'in genç kadını eliyle boğduğu ve evi ateşe verdiği anlatıldı. İddianamede Ergin'in evden çıkmasının ardından dumandan boğulan genç kadının hayatını kaybettiği, olay sırasında diğer şüpheli İlkay Sarı'nın ise evin dışında beklediği aktarıldı. Şüpheliler Ergin ve Sarı'nın birlikte benzin aldığı ve eve geldiği anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de iddianamede yer aldı. Savcılık iddianamede şüpheliler; Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı’nın “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “mala zarar verme” suçundan 8’şer aydan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılması talep etti.
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