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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Önce bıçakladı sonra whatsappta durum yaptı

- Önce bıçakladı sonra whatsappta durum yaptı

olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Whatsapp Polis Hastane İş Kazası Polis Ekipleri 


- Malatya'da uzaklaştırması bulunan öfkeli koca eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı evine çağırarak bıçakla yaraladı. Öfkeli koca, sonra suç aletini Whatsapp'ta durum yaparak paylaştı. Olay, Cuma günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeftaliçi Sokak'ta bir apartmanda yaşanan olayda, uzaklaştırma kararı bulunduğu ileri sürülen şahıs eşi ile ilişkisi bulunduğunu düşündüğü aynı bölgede ikamet eden bir sitede yöneticilik yapan şahsı görüşmek üzere ikametine çağırdı, burada yapılan görüşmede site yöneticisini bıçakla yaralayan öfkeli koca olayda kullandığı suç aletini Whatsapp'ta durum yaparak paylaştıktan bir süre sonra sildi. Yaralı şahsın ise gittiği hastanede iş kazası sonucunda yaralandığını belirttiği öğrenildi. Şüpheli şahsın eşinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler şüpheli şahsın evinde inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. (HE-SD-
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