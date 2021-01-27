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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Omzuna konan kargayla birlikte döner yedi, ayran içti

Omzuna konan kargayla birlikte döner yedi, ayran içti

-Karganın vatandaşın dönerinden yemesi

Kamera Döner Ekmek Cep Telefonu 

--Vatandaşın kargaya ayran içirmesi

( KOCAELİ )- Karga ile vatandaşın döner dostluğu gülümsetti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir vatandaşın, omzuna konan kargayla yediği döneri paylaştırdığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Emek isimli vatandaş, döner ekmek ve ayran aldı. Aldığı yemeği yemek için tabureye oturan Emek’in omzuna bu sırada bir karga kondu. Emek, elindeki döneri omzuna konan kargayla da paylaştı. Karga, omzuna konduğu vatandaşın yemeğini, korkmadan dakikalar boyunca yedi. Emek’in kargaya ayranından da ikram ettiği anlar renkli anlar yaşattı. Karga ile vatandaşın birlikte yemek yediği anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. (MU-MK-
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