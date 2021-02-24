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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı

Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı

Drone görüntüsü

Doluluk Oranı Yağan Kar Yağışı Yükselen 

-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’un en önemli barajlarından olan Ömerli Barajı'nda karların erimesiyle doluluk yüzde 60’ın üzerine çıktı. Ömerli barajının geçtiğimiz Aralık ayında doluluk oranı yüzde 20’in altındaydı. İstanbula yağan kar yağışı sonrası baraj yüzde 40 artış gösterdi. Doluluk oranı yükselen Ömerli barajı havadan görüntülendi. Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte etkisini gösteren kar yağışı barajlar dolmaya başladı.
İstanbul’da Aralık ayında barajların toplam doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, etkisini gösteren kar yağışı sonrası bu oran yüzde 50’lilerin üzerine çıkmaya başladı.
İstanbul’un en önemli barajlarından olan Ömerli Barajı'da kar yağışından nasibini aldı. 2020 yılının aralık ayında doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşen Ömerli Barajı, 2021 yılında İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Şubat ayının sonunda yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 61 oldu. Öte yandan drone ile havadan görüntülenen barajda kuruyan alanların suyla kaplandığı görüldü.
(MB-)
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