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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ömerli Barajı'nda sevindiren gelişme: Doluluk oranı yüzde 45.76’ya yükseldi

Ömerli Barajı'nda sevindiren gelişme: Doluluk oranı yüzde 45.76’ya yükseldi

Drone görüntüsü

Doluluk Oranı Yağan Sonbahar Yükselen 

-Detay
-Suları yükselen baraj

( İSTANBUL - DRONE)- Ömerli Barajında doluluk oranı artıyor: Yüzde 45.76’ya çıktı İSTANBUL

- Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son haftalarda yağan yağmur ve kar yağışları ile birlikte rahatladı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 16.87 seviyelerine düşen Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 45.76 seviyelerine yükseldi. Doluluk oranı yükselen Ömerli Barajı havadan görüntülendi. İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının mayıs ayında toplam doluluk oranı 66,58'e yükselen doluluk oranı, aynı yılın aralık ayında yüzde 22,32 seviyelerine düşerek kayıtlara geçmişti.İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı. Şubat ayının ilk günlerinde İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41.30’a yükseldi. Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 16.87 seviyesinden yüzde 45.76’ya yükseldi. Baraj suyunun tekrar yükselmesiyle önceden ortaya çıkan geniş alanların tekrar sularla dolduğu görüldü.
Doluluk oranı yükselen Ömerli Barajı havadan görüntülendi.
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