Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisi açıldı

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde açmış oldukları kurslarda kursiyerlerince yapılan el emeği göz nuru çalışmaların sergilendiği yılsonu sergisi açıldı.El emeği göz nuru sergide 120 rölyef çalışması, nakış dikiş atölyesi çalışmaları, Oltu Taşı Atölyesinde üretilen yüzlerce ürünler sergiye katılanlar tarafından beğenildi. Sergideki ürünlerin satışından elde edilen gelirle kursları ilerletmek için yatırım yapılması hedefleniyor.Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde açılan sergiye AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Olur Kaymakamı İlker Eker, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Olur AK Parti İl Encümeni Mahmut Altan, Olur AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Kaya katıldı.

Katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi.Sergi açılışında konuşma yapan Olur Kaymakamı İlker Eker, “Sergimizde yüzlerce ürünümüz var. Bunların en başında Karnavas bezi var. Yine kursiyer bayanlarımız tarafından yapılan Oltu taşından üretilen ürünlerimiz var. Olur Cecimimiz ve Rolyef çalışmalarımız var. Her biri birbirinden değerli bunları değerli kılan en önemli şey tamamının kadınlarımız tarafından yapılmış olmasıdır” dedi.

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise “Olurlu kadınlarımızın el emeği göz nuru Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ürettikleri ürünlerin sergisini açıyoruz. Pandemiye rağmen evlerinde ders aldılar bir yandan da kurstaki hocalarımızdan desteklerini alarak evdeki üretimlerine devam ettiler. Bu burada çok güzel bir çalışmanın da ilk adımının atılmasına şahitlik ettik” dedi.

Milletvekili Taşkesenlioğlu, karnavas bezi tezgahlarını dolaşarak kursiyerlerden dokunuşu ve tezgahların çalışması hakkında bilgi aldı. Başına karnavas başörtüsünü örten Milletvekili Taşkesenlioğlu, “Karnavas bezinin bütün Türkiye’ye ve hatta Dünya’ya tanıtımını yapmak için elimden gelen bütün desteği sağlayacağım, bundan sonra bütün kadınlar şıklıklarını Karnavas beziyle tamamlayacaklardır” diye konuştu.

Olur ilçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Güney, “Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda kursiyerlerin yapmış oldukları ürünleri sergisi her yıl muntazam olarak düzenlenmektedir. Olur ilçemizin en büyük değeri olan karnavas bezinin bir şekilde görücüye çıkması şeklide bir kurs düzenlendi.

İki yıldır devam eden karnavas bezi kursunu İŞKUR İl Müdürlüğü, Olur Kaymakamlığı ve Olur Belediyesi tarafından destekleri ve katkılarıyla bugünlere geldi ve ilgi gördü. Bölge kadınları ev kadınları ciddi anlamda ürünler ürettiler. Gerçekten de sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirdiler. Karnavas bezi 250 yıldır bölgemizde kadınlarımızın dışarda örttükleri baş örtüsü olarak dokunmuş Cumhuriyet Döneminde ise ev tekstili olarak bir çok ürün dokunmuştur. Kurslarımızı başarı ile bitiren 70 kursiyerimize sertifikaların yapacağımız törenle vereceğiz” dedi.

Kursiyer Ayşe Acar ise “Yıl boyunca ürettikleri ürünlerimizi görücüye çıkardık. Gelen misafirlerimiz yapmış olduğumuz ürünlerimizi çok beğendiler bu da bizi son derece memnun etti” dedi.



