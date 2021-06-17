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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ölümüne bahşiş mesaisi...Gelin arabasının üzerine böyle çıktı

Ölümüne bahşiş mesaisi...Gelin arabasının üzerine böyle çıktı

Çocuklardan detay

( BURSA )- Gelin arabasının üstüne çıkarak para istediler BURSA

Gelin Arabası 


- Bursa’da düğüncülerin korkulu rüyası olan çocuklar, trafik ışıklarında bahşiş için adeta kendi hayatlarını hiçe sayıyor. Merkez Osmangazi ilçesi Eski Yalova Yolu Yaseminpark Kavşağı’ndaki trafik ışıklarını mesken tutan çocuklar, para alabilmek için canlarını hiçe sayarak gelin arabasının önüne atladı. Arabanın hareket etmesine aldırış etmeden para isteyen çocukların görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi. Nikah salonunun otoparkından çıkan gelin arabasının yolunu trafik ışıklarında kesen çocuklardan birisi aracın üstüne çıkarak durdurmak istedi. Bu sırada diğer çocuklar arabanın yanlarına geçerek para istediler. Canlarını hiçe sayarak aracın önüne atlayan çocukların görüntüsü ise yürekleri ağızlara getirdi O anlar ise konvoydaki başka bir sürücü tarafından kaydedildi. (GB-MŞ)
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