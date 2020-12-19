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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında

Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında

kırmızı ışıkta bekleyen otomobiller

Genç Kız Hastane Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık 

-kazaya neden olan otomobilin gelişi
-otomobillere çarpması
-ağaca çarpması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası MOBESE kamerasınca kaydedildi. Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, İ.E.K. (15) idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, kırmızı ışıktaki Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile çarpmış, kaza sonrası ağır yaralanan Sular, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan genç kız sürücü İ.E.K ise tutuklanmıştı. MOBESE’ye yansıyan kazanın görüntülerinde, araçlar kırmızı ışıkta beklerken arkadan hızla gelen İ.E.K’nin kullandığı otomobil, iki otomobile çarparak daha sonra da bir ağaca çarparak durabiliyor.
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