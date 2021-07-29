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Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü adliyeye sevk edildi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Tır sürücünün jandarma arasında yürümesi

Jandarma Çam Ağacı Altın Gözaltı Motosiklet Sürücüsü 

-Adliye binasına girişi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da sepetli motosikletin sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi.Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jumberk Shavadze idaresindeki MZ 444 DI çekici ve GG 809 P dorse plakalı tır, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken Sarıışık Kavşağı'na geldiğinde yolun sağındaki tali yoldan ana yola çıkış yapmakta olan 73 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın kullandığı 55 DD 144 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan çıkarak çam ağacına çarpan tır ise refüje çıkıp makaslama yaptı. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Ahmet Kılınç'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Jumberk Shavadze bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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