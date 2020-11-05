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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 at bakıma alındı - MERSİN

Ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 at bakıma alındı - MERSİN

- Atlardan görüntü - At ile ilgilenen polisin görüntüsü Mersin 'de ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 at bakıma alındı - Atların sahibi 2 kişiye 2 bin 841 lira ceza uygulandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, dere yatağına bağlanmış ve ölüme terk edilmiş halde bulunan hasta 3 at, tedavileri için hayvanat bahçesine götürüldü.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi polisleri, Pirireis Mahallesi'nde dere yatağında 3 atın bağlandığını tespit etti.Atların, bakımsızlıktan hastalandıklarını ve ölüme terk edildiklerini belirleyen ekipler, bölgeye yönlendirilen vinç ve iş makinesi yardımıyla hayvanları dere yatağından çıkardı.Atlar, tedavi ve bakımları için hayvan ambulansıyla Mersin Hayvanat Bahçesine götürüldü.Polis, atların sahibi olduğu tespit edilen 2 kişiye 2 bin 841 lira ceza uyguladı.

Polis İş Makinesi Hayvan Hayvanat Bahçesi Dere Yatağı 

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