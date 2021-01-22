Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı

-binadan görüntü



( BATMAN -EK)- Batman’da bir apartman görevlisi, 9 katlı binanın çatısına çıkarak temizlik yapmaya başladı- Soğuklar nedeni ile buz tutan çatıda dengesini kaybedip kayan görevli, yağmur suyu oluğuna çarparak durabildi- Şanslı gününde olan apartman görevlisi, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı BATMAN



- Batman’da bina görevlisi, 9 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yaptığı sırada, buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı. Yağmur suyu oluğuna çarparak duran görevli, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.Olay, sabah saatlerinde Belediye Mahallesinde bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıyı temizlemek için yukarı çıkan apartman görevlisi Şemsettin Ünlü, soğuklar nedeni ile buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı. 9 katlı binadan düşmek üzere olan Ünlü, yağmur suyu oluğuna çarpıp durabildi. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından halat yardımı ile Ünlü’nün yanına ulaştı. Ekipler, oluğa çarparak durabilen Ünlü’ye halatı bağlayıp yukarı doğru çekti. Ünlü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Ünlü’nün çekilme görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.



loading...