Ölümden kurtulan atlardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor

- Artvin’in Hopa ilçesinde bir tırın dorsesinde ölüme terk edilen atlardan 10’unun daha hamile olduğu tespit edildi. Gönüllülerin büyük mücadelesi sonucunda Ardanuç ilçesinde bir çiftlikte bakıma alınan atların sağlıklı bir şekilde doğum yapabilmeleri için tedavilerine başlandı. Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak tır şoförü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan tır garajında ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber olmuştu. 6 Ağustos Cuma günü yaşanan olay sonrası Artvin Valiliğince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bitkin ve olan atlar tırdan indirilmiş polis bariyeri ile etrafı çekilerek bakımları ve tedavilerine başlanmıştı. Çipleri olmayan atlara ekiplerce çip takılırken, yapılan tedavilere rağmen 5 at ölürken, bir at ise doğum yapmıştı. Yapılan ruam testlerinin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 33 at ve bir tayı sahibinden alarak bakım ve korunmasına karar vermişti. Atların sahibi E.Ş'ye ise hayvan refahı yasası kapsamında toplam 35 bin 700 lira para cezası kesilirken, E.Ş, atları geri almak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne dilekçe verse de bu talebi kabul görmedi. Bunun üzerine atların sahibi olduğunu iddia eden şahıs, hukuksal yollara başvururken, atlar mahkeme süreci sona erinceye kadar bugün kamyonlara yüklenerek geçtiğimiz hafta sonu yediemin olarak Ardanuç ilçesindeki bir çiftliğe gönderildi. Çiftlikte sağlık durumları her geçen gün iyiye giden ve bakımları eksiksiz yapılan 33 attan 10 tanesinin son dönemde davranışlarında farklılık göze çarptı. Çiftliğe gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr Mehmet Can Gündüz ve ekip arkadaşları Gülçin Tapan, Yusuf Çetin çiftliğe giderek 15 kısraktan 10’unun hamile olduğu ultrason ile muayene sonucu tespit etti. 2 atın da yara önceliğine göre yara bakımları yapıldı. Hamile atların sağlıklı bir şekilde doğum yapabilmeleri için tedavilerine başlandığı ifade edildi. (AG-ÖS-Y)