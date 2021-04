Ölümden kıl payı kurtuldu...Kontrolden çıkan otomobilin sitenin bahçesine girdiği anlar kamerada

-Ahmet Leventyürü'nün kaçması

-Otomobilin siteye girmesi

-Otomobilin içindekilerin savrulması

-Çevredeki vatandaşların yardıma koşması

-Kaza yerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Ağaçtan görüntü

-Ahmet Leventyürü'nün konuşması

-Leventyürü'nün olayı anlatması



( MERSİN )- Çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde bulunan şahıslar dışarı fırlarken, sitenin bahçesinde gezen 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü ise ölümden şans eseri kurtuldu- Leventyürü, "Bir an hayatımın sonunu geldiğini düşündüm. Ne yapacağımı da şaşırdım, şoka girdim" MERSİN



- Mersin'de kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine giren otomobilin kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde bulunan şahıslar dışarı fırlarken, sitenin bahçesinde gezen 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü ise ölümden şans eseri kurtuldu. Dün öğlen saatlerinde Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelevler Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 3 kişinin içinde bulunduğu beyaz renkli bir otomobil, kontrolden çıkarak önce orta refüje, oradan karşı kaldırama ve ağaca çarparak, Murat Sitesi'nin bahçesine girdi. Çarpmanın etkisiyle arabanın içinde bulunan 3 kişi dışarı savrulurken, sitelerinin bahçesinde yürüyüş yapan 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü ise ölümden kıl payı kurtuldu. "Birden şoka girdim ve kaçmaya başladım" Kazayla ilgili İHA muhabirine konuşan Leventyürü, pandemi dolayısıyla sürekli evde olduğunu ve sıkıldıkça sitenin bahçesine inerek hava aldığını söyledi.



Dünde yine hava almak için bahçeye indiğini belirten Leventyürü, "Yürüyüş yaptığım sırada bir fren sesi duydum. Bir otomobilin 's' çizerek önce orta refüje, oradan savrulup bizim kaldırıma vurduğu anda aracın 4 tekeri yoldan kesildi. Ben birden şoka girdim ve kaçmaya başladım. Ardından ağaca ve cam şişe atık tankına vuran otomobil, yine 4 teker havada çitleri yıkarak, bizim sitenin içine uçtu. Emniyet kemerleri takıl olmadığı için 3 tane genç otomobilin dışına savruldu. Ben ve çevredeki vatandaşlarda yaralanan gençlere yardım ettik" dedi.

"Bir an hayatımın sonuna geldiğini düşündüm" O an çok kötü olduğunu vurgulayan Leventyürü, "Bir an hayatımın sonunu geldiğini düşündüm. Ne yapacağımı da şaşırdım, şoka girdim. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten anlık bir olay. Sitemizin bahçesinde bile can güvenliğimiz yok. Çünkü burada sık sık kazalar oluyor. Bizim sitenin bahçesine giren araç sayısını hatırlamıyorum. Bu kazaların bence 2 nedeni var. Birisi hız ikincisi ise karşı parkta bulunan sokak köpekleri. Özellikle köpekler geceleri otomobillere saldırıyor ve sürücülerde vurmamak için manevra yapıyor, kazalar oluyor. Tabi buradan otomobiller çok hızlı geçiyor. Yetkililer burada önlem almalar. Artık EDS sistemimi kurarlar yada hız kesici çeşitli önlemler mi kolaylar bilmiyorum ama buraya mutlaka bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, sitelerinin bahçesinde gezen Ahmet Leventyürü, otomobilin kayarak kaldırıma çarptığını görüyor. Ardından otomobilinin üzerine geldiğini gören Leventyürü kaçmaya başlarken, otomobilde çitleri yıkarak, bahçeye giriyor. Otomobilin içindekiler dışarı savrulurken, çevredeki vatandaşlar gençlerin yardımına koşuyor. (KRY-



