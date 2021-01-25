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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ölümden dönen genç sağlıkçı iki bacağını kaybetti

Ölümden dönen genç sağlıkçı iki bacağını kaybetti

Kazazede ve babası ile röportaj

Sağlık Ekibi Yaşam Mücadelesi Trafik Kazası Sağlık Personeli Hayırseverler 

-arşiv

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kartal’da geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden dönen ve iki bacağını kaybeden sağlık personeli Kaan Aksu protez bacak için hayırseverlerden destek istedi. Kaza, geçtiğimiz aylarda D-100 Karayolu Kartal Cevizli mevkii Ankara istikametinde gece saatlerinde meydana gelmişti. Asfaltın yağan yağmur sonrası kayganlaşması ile birlikte aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kaan Aksu ve o esnada yanında bulunan arkadaşı Emirhan Karaca bariyerlere çarpmıştı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kazada ağır yaralanan gençler Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Hastanedeki müdahaleler sonrası hayata dönen Kaan Aksu, kaza esnasında bariyerlerin bacaklarına saplanması nedeniyle iki bacağını da kaybetti. 1 ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata dönen ve taburcu edilen Kaan Aksu, hayırseverlerden protez bacak için destek istedi. Kaza sonrası zor günler geçirdiğini belirten Kaan Aksu, “1 ay boyunca yoğun bakımda kaldım ve bu süreçte çok zorlandım. Psikolojik açıdan şu an için artık daha iyiyim. Kaza sonrası araçta benimle birlikte olan Emirhan ve ben iki bacağımızı da kaybettik. Protez bacak için araştırmalar yaptım. Bizim şu an için bu rakamı karşılayacak gücümüz yok" diye konuştu.

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