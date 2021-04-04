Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ölüm onu tarlasında yakaladı

Ölüm onu tarlasında yakaladı

Adli tıp genel ve detay görüntüler,

Pazarcı Jandarma Bild Kalp Krizi Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracı,
-Cenazenin araca konması,
-Aracın çıkış yapması,
-Olay yeri fotoğrafları,
-Bayram A.'nın sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek tarlasına çalışmaya giden bir adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal Turlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’te ikamet eden ve pazarcılık yapan Bayram A. (50), sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Nizip Turlu Mahallesi’ndeki tarlasına çalışmaya gitti. Bir süre çalıştıktan sonra odun ateşinde çay yapmak isteyen Bayram A., bu esnada bir anda yere yığıldı. Bir süre sonra çevreden geçen vatandaşlar, Bayram A.’yı yerde hareketsiz şekilde yatarken görünce durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Bayram A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Bayram A.’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi kırsal Turlu Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement