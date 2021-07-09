-YARALI POLİS

-DERBENT KÖYÜ MUHTARI MUZAFFER AKDOĞAN

-OLAY GÜNÜ ORADA OLAN GÖKHAN DAŞDAN VE YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ ÜNAL GÜRSOY İLE RÖPORTAJ

-KARAYOLLARI ÇALIŞMALARI



( KÜTAHYA -ÖZEL) "Ölüm Kavşağı"na neşter- Karayolları tabela ve işaretleme çalışması başlattı- Kavşakta 3 gün içerisinde 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, 1 polis memuru da hayatını kaybetmişti KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün içerisinde 3 ayrı trafik kazasının yaşandığı Kütahya-Balıkesir karayolu Derbent Köyü Kavşağı'nda Karayolları ekipleri tabela ve işaretleme çalışmalarını sürdürüyor.Kavşakta 3 gün içerisinde 3 trafik kazalarında 7 kişi yaralanırken, 1 polis memuru da hayatını kaybetmişti. Derbent Köyü Muhtarı Muzaffer Akdoğan, "Yol güvenliği olarak burada ışık ve tabelaları değiştirmişler. Burada bazıları yoktu. Sonradan ilave yapılmış. Bu kavşağa köyden gelen araçlar duruyor ve bakıyor fakat soldan gelen araçları göremiyor. Tabelalar ilk kazadan sonra çoğalmaya başladı.

Burada araç sollayanlar oluyor. Tek yönlü zannediyorlar. Burada son 3 gün içinde 3 büyük trafik kazası yaşandı" dedi.

Trafik kazalarının yaşandığı gün orada piknik yaptıklarını belirten Gökhan Daşdan, "Burada eksik olan tabelalar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yolun çift şeritli olduğu tabelaları gelmiş. Tabelalar yine de yetersiz kalıyor. Yol duble yol olarak algılanıyor. Yukarıdan gelen araçlar ve aşağıdan gelen araçlar az önce de karşılaştık sollama durumu ve risk oluşuyor. Görüş mesafesi kısa, fren mesafesi kısa. 80-90 kilometre hızla ve daha düşük hızla gelen sürücülerin fren mesafesi de kısalıyor. Hatırladığım kadarıyla bu kadar tabelalar kazaların yaşandığı gün yoktu. Piknik için gelmiştik ve asfalta çıktığımızda sağ tarafa bakmadım araçların o taraftan da gelebileceğini düşünmediğim için Allah korusun o akşam bir kazada biz yaşayabilirdik" diye konuştu.

Yurt dışında işçi olan ve tatil için Derbent köyüne gelen Ünal Gürsoy ise, "Burada kavşakta oluşan kazaların yüzde doksan dokuz nokta dokuzu ihmalden oluşuyor. Köy çıkışından Harmancık - Tavşanlı geçiş yolu olduğuna dair hiçbir uyarıcı levha yok. Biz bu yoldan ana yola çıktığımız zaman sol şeritten gelenlere bakıyoruz normal olarak, karşı yolun kapalı olduğunu bilmediğimiz için. Sağ tarafı kontrol etmediğimi için de kazalar meydana geliyor. Burada yol çalışması ve tek şeritli yol olduğu anlaşılması lazım bu benim kanaatim" şeklinde konuştu.

Polis memuru Serhan Alışkan'ın şehit olmasıyla sonuçlanan trafik kazası sonrası 'Ölüm kavşağı' olarak gündeme gelen tek şeritteki yol çalışmalarının bulunduğu kavşakta Karayolları işaretleme çalışmalarını sürdürüyor.

