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Ölüdeniz’de batan teknenin su altı görüntüleri ortaya çıktı... Teknenin kaptanı gözaltına alındı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Ölüdeniz’de batan teknenin su altı görüntüleri ortaya çıktı... Teknenin kaptanı gözaltına alındı

Ölüdeniz’de batan teknenin su altı görüntüleri ortaya çıktı... Teknenin kaptanı gözaltına alındı

batan tekneden su altından görüntüler

Hastane Sparta Altın Gözaltı Kız Kardeş 

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( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda 38 kişinin bulunduğu günü birlik tur teknesinin batması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği kazada, tekne kaptanı gözaltına alındı. Dün Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Belcekız Plajı’nın 50 metre açıklarında içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan iki kişi ölen Yunus Emre Yılmaz’ın Annesi Nazlı Nur Yılmaz (34) ile kız kardeşi Ravza (5) olduğu öğrenildi. Kazadan sonra ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan anne Yılmaz, tedavisi için Isparta’ya sevk edildi. Ravza Yılmaz’ın tedavisi ise Fethiye Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Kazanın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekne kaptanı R.Z. gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timine bağlı dalgıçlar, batan teknede arama kurtarma faaliyeti yaptı. DEGAK ekipleri batan tekneyi su altında görüntüledi. Görüntülerde teknenin arka kısmını denizin dibine oturduğu başının da havaya doğru kalktığı, teknede bulunan masa ve sandalyelerin dağıldığı bazılarının da yerinde koptuğu görülüyor. Öte yandan tekneyi denizden çıkarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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