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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ölü bulunan Vaşak ile ilgili soruşturma başlatıldı

Ölü bulunan Vaşak ile ilgili soruşturma başlatıldı

Besleme grubu temsilcisi ile röportaj

Kötü Haber Salar Vaşak Köpek Hayvan 

-Arşiv görüntüler

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de Aladağlar Milli Parkında ölü bulunan vaşakla ilgili soruşturma başlatıldı. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada: “Valiliğimiz tarafından oluşturulan ekiplerimizce yapılan araştırma neticesinde hayvanın yaklaşık beş gün önce öldüğü, üzerinde ateşli silah yarası ve izinin olmadığı görülmüş olup hayvanın iç organlarının vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş olması nedeniyle ölüm sebebi tespit edilememiştir. Öte yandan paylaşılan fotoğrafta ağzı bağlanmış gibi görünmekle birlikte bu durumun hayvanın kendi yemek borusunun çenesine dolanmasından ibaret olduğu anlaşılmıştır. Arazide arka ayaklarından bağlı bir şekilde terk edilen vaşağın kim veya kimler tarafından buraya getirildiğinin, ölümünün doğal yollarla mı insan eliyle mi olduğunun tespiti için soruşturma devam etmektedir” denildi. Niğde Besleme Grubu Platformu Kurucusu Elif Al, sokaktaki hayvanları yaşatmak için mücadeleler verdiklerini ve kediler ve köpekler için dağlarda besleme yaptıklarını söyledi.

Al, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma gününde kötü haber aldıklarını ifade ederek: “esli tükenmekte ve görülmesi her insan için büyük bir şans olan bir vaşağın elleri ayakları bağlanmış ve vurulmuş şekilde öldürüldüğünü öğrendik. Bu gerçekten kabul edilemez bir durum, çok üzücü. Hayvan severler olarak, bununla ilgili ciddi caydırıcı yasaların çıkmasını talep ediyoruz” (YE- )
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