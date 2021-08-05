Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı

- Ölü bulunan üniversiteli Elif son yolculuğuna uğurlandı

- Tabuttan ve babadan detaylar

Genç Kız Cenaze Cenaze Namazı Polis Ekipleri Ölüm Haberi 

-- Müftünün namazı kıldırması
-- Dua edilmesi, helallik alınması
-- Tabutun taşınması
-- Cenaze aracı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenim gören ve evinde gece bıçaklanmış halde ölü bulunan 23 yaşındaki Elif Sinan, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası polis ekiplerinin genç kızın arkadaşı T.U.'nun ifadesine başvurduğu öğrenildi. Kırıkkale'deki evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan 23 yaşındaki Elif Sinan'ın ölüm haberi ailesini yıktı. Kırıkkale Üniversitesi'nde hem öğrenim gören hem de bulunduğu şehirde çalıştığı öğrenilen Elif Sinan, iddialara gece saatlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından deliller toplandı. Genç kızın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'a getirildi.
Polis ekipleri, olay sonrası genç kızın arkadaşı T.U.'nun ifadesine başvurdu. Üniversiteli Elif Sinan'ın cenazesi öğlen namazını müteakiben İhsaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
(OA
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı