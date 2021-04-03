Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı

Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamının cenazesi adli tıptan alındı

- Adli tıptan detay ve genel görüntü

Cenaze Arabası Yabancı Dil Yabancı Dil Eğitimi Yazılı Açıklama Cep Telefonu 

-- Cenaze aracından detay
-- Fotoğraf

( İZMİR ) İZMİR

- Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilinin içerisinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kaymakam Kurt'un cenazesinin, memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Olay dün 21.45 sıralarında Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kaymakamlık görevini yürüten Yılmaz Kurt’tan uzun süre haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Aydın emniyetinin teyakkuza geçtiği öğrenilirken, Kaymakam Kurt'un cep telefonu sinyalinden yerini bulan ekipler olay bölgesinde yaptığı araştırmada Kaymakamın cansız bedeni ile karşılaştı. “Mesaj atıp helallik istedi" Edinilen bilgiye göre; 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan Yılmaz Kurt, akşam saatlerinde kendisine ait 61 FL 525 özel aracıyla Didim’e gittiği öğrenildi. Yılmaz Kurt, 19.00 sıralarında koruması ve şoförüne “Hakkınızı helal edin” şeklinde mesaj attı. Yapılan teknik takip sonucu Kaymakam Kurt'un aracı PTS kayıtlarına göre Didim'e gittiği tespit edildi. Araç ormanlık bir alana yakın yerde Jandarma ekiplerince bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada Kurt'un cansız bedenini plajda buldu. Kurt'un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Savcılık incelemesinin ardından Kurt’un cansız bedeni cenaze arabasıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine ait araç ise çekici yardımıyla Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurt'un intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. “Aydın Valiliği resmi açıklama yaptı" Aydın Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise “ Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Cenazesi memleketi Trabzon Çaykara'da defnedilecek Öte yandan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Didim Devlet Hastanesi morgundan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaymakam Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. Yılmaz Kurt'un cenazesinin, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Trabzon'un Çaykara ilçesine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. Yılmaz Kurt kimdir? Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon-Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 17 Eylül 2018 tarihinde Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanarak göreve başlamıştı. (AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement