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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalabalık detay

Kayalı Alabalık Cenaze Aracı Bilgisayar Mühendisi Sağlık Ekipleri 

-Adli tıp detay
-Üzülenle detay
-Ağlayan detay
-Aile detay
-Fotoğrafı detay
-Cenaze aracının ayrılması
-Alkış yapılması
-detay
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( ANTALYA )- Kaybolmasının ardından 18 gün sonra falezlerde cesedi bulunan bilgisayar mühendisini mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı ANTALYA

- Antalya’da ailesinin kayıp başvurusunun ardından 18 gün sonra falezlerde cesedi bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görevli, bilgisayar mühendisinin cenazesi yakınları ve mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz 10 Mayıs tarihinde babasını ziyaret etmek için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 47 yaşındaki Çağrı Sertaç Kesici’nin cansız bedeni 3 gün önce, Şirinyalı Mahallesi falezlerde bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kayalık alandan çıkarılan Kesici’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çağrı Sertaç Kesici'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kesici’nin cenazesinin alınmasına çok sayıda mesai arkadaşı geldi. Sevenlerinin bir çoğunun ağladığı görüldü.
Çağrı Sertaç Kesici’nin fotoğrafı cenaze aracının önüne konulurken, sevenleri ve ailesinin araç morgtan ayrıldı. Kesici’nin cenazesinin Konyaaltı ilçesindeki Hurma Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
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