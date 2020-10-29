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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Bebek Adli Kontrol Bebek Cesedi Irak Trol 

-Arşiv görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Dalaman'da boş arsada bez çanta içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 3 kişiden, anne tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. Dalaman Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta inşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan boş arsada, bez çantanın içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesediyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında biri bebeğin annesi, diğeri çocuğun babası olduğu iddia edilen kişi, diğeri de kadını bez çanta içerisindeki bebeği atmaya giderken motosikleti ile taşıdığı gerekçesi ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından üç kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişiden, çocuğun annesi E.Ö. tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A., adli kontrol şartıyla, S.B., ise serbest kaldı. (CC-BT-Y)
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