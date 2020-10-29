Oltulu Yeşilaycılar Cumhuriyet için pedallarını çevirdiler

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Oltulu 10 genç, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği kapsamında 10 kilometre pedal çevirip bayrak açtılar.Oltu’da öğretmen olarak görev yapan Yeşilay Derneği Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı Hakan Yeşilyurt organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Yeşilay Bisiklet Kulübü, bu anlamlı günde pedallarını Cumhuriyet için çevirdiler.Yeşilyurt, 97 yıl önce bizlere bugünü ve bu güzel ülkeyi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazileri rahmetle andıktan sonra gençlerin her daim hem bedenen hem zihnen göreve hazır bulunmaları gerektiğini ifade etti.

"Cumhuriyetimizi teslim edeceğimiz gençleri sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek bizlerin asli görevi" diyen Yeşilyurt, organizasyonda desteklerini esirgemeyen Yeşilay Derneği’ne de teşekkür ederek sözlerini bitirdi.



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