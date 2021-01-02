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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Oltulu hayvanseverler doğadaki kuşlara yem bıraktılar

Oltulu hayvanseverler doğadaki kuşlara yem bıraktılar

YEM BIRAKILMASI

Hayvan Severler Gesi Hayvan Irak 

-HAYVANSEVERLERDEN GÖRÜNTÜ
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( ERZURUM ) ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayata destek için hayvan severler doğaya yem bıraktılar. Oltu'nun esnaflarından Osman Kaya, "Havalar çok soğuk geçiyor. Yaban hayatında hayvanlar yem bulmakta zorlanıyorlar. Bende bir hayvan sever olarak yem aldım doğaya serpiyorum. Yaban hayata destek oluyorum" dedi.
Oltulu Öner Elibol ise "Son zamanlardaki soğuk havalar yaban hayatı olumsuz etkiledi. Onlara destek olmak için doğaya yem serptik" dedi.

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