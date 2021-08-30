Oltulu Doğaseverlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Oltulu Doğa severler 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Şenkaya ilçesi Gözebaşı Köyü yaylasında 12 kilometrelik bir yürüyüş yaparak Gözebaşı yaylasındaki Kara Gölde Bayrak açtılar. Oltulu Doğa Severler grubu aralarında Doktor Avukat Öğretmen, Esnaf, Emekli ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekiple Şenkaya ilçesinin Horoz Dağının eteklerinden başladıkları yürüyüşlerine Göze başı köyü yaylasındaki kara gölde son buldu. Doğaseverler 12 kilometrelik bir yürüyüşün ardından doğa güzelliği ile sanki cennetten bir köşe olan Karagölde Bayrak açarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladılar. Emekli Çakır Yılmaz, “Bulunduğumuz yer Gözebaşı köyüne ait olan kara göl çok güzel bir mesire yeri buranın turizme kazandırılması gerekiyor böle mükemmel doğası olan yerleri sit alanı ilan edilmesi daha uygun olur. Sarıkamış harekatında da askerlerimiz buralardan geçmişlerdir” dedi.

Öğretmen Hakan Yeşilyurt “Bugün 30 Ağustos Oltulu Doğa severler Olarak Şenkaya’nın Göze Başı köyüne Kara Göl mevkisine geldik vatanın her karesinin özel ve güzel olduğunu göstermek için böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. Yılı Malazgirt zaferiyle beraber geldik dediğimiz 30 Ağustos Zaferiyle beraber Artık gitmiyoruz burası bizim dediğimiz bizim için özel bir gündür bundan dolayı Türk Milletinin bu özel gününü Bayramını kutluyorum” dedi.

(DMA-AT)

