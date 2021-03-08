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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Oltu’ya Mart karı yağdı

Oltu’ya Mart karı yağdı

KARDAN GÖRÜNTÜLER

( ERZURUM ) - ERZURUM

Karla Mücadele İş Makinası Yağan Kazma Kürek Kar Yağışı 


- Dün gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu Oltu’ya bağlı 68 köy yolu kapandı. Mart ayında yağan kar Oltululara “Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” Ata sözünü hatırlatmış oldu. Beyaza bürünen Oltu’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yoğun Kar yağış ardından ulaşıma kapanan 68 köy yolu Erzurum Büyükşehir karla mücadele ekipleri Oltu Şantiyesi üç iş makinası ile yol açma çalışmalarına başladılar. Oltulu Eyup Şimşek, “Ocak ayında beklediğimiz kar mart ayında yağmaya başladı.
İnşallah bereketli olur. Derler ya “Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” Ata sözünü hatırlatmış oldu. İnşallah barajlarımızı su ile dolar bereketli güzel günler geçiririz” dedi.
(DMA-AT)
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