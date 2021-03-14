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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Oltu Jandarmadan drone destekli uygulama

Oltu Jandarmadan drone destekli uygulama

uygulama detay

( ERZURUM ) - ERZURUM

Jandarma Emniyet Kemeri Gesi Hatalı Sollama Trol 


- Erzurum Oltu Jandarma Trafik Timleri drone destekli uygulamalarına devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalar arttırılırken Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de yerleşim yerlerinde radar uygulamaları yapıyor. Oltu-Erzurum Karayolunun 20. kilometresinde Küçük Orcuk köyü önünde drone destekli yol kontrolü gerçekleştiren Oltu Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında belge kontrolü, hatalı sollama, emniyet kemeri kontrolü, telefonla konuşma gibi çeşitli güvenlik kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan veya belgesi eksik olan sürücüler ise uyarılarak cezai işlem gerçekleştirildi.
Drone ile uygulamaya çıkan trafik timleri, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir” dedi.
Sürücü Ömer Yıldırım , “Bu soğuk kış günlerinde bizleri düşünen jandarma ekiplerimize teşekkür ederim. Yapılan uygulamadan son derece memnunuz uygulama oldukça yerinde ve sürekli yapılmasından yanayız" dedi.
(DMA-ÖB)
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