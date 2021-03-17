Oltu Havzası şairi Altun, Nusret Gökçe’ye şiir yazdı

-Kütüphaneden görüntüler

-Altun'un şiir okuduğu anlar

-Röportajlar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Nusret Et Restorantları'nın ünlü sahibi Nusret Gökçe’nin Köyüne yaptırmış olduğu Külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyarete giden Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun, külliyede duygulanarak Nusret’e şiir yazdı. Altun, yazdığı şiiri Nusret Göçe’nin resmini çerçeve yaptırdı. Nurcan Betül Altun, Külliye'nin bahçesinde yazdığı şiiri okudu, daha sonra hazırladığı tabloyu külliyedeki kütüphanenin girişindeki duvara astı. Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun (46) “1975 doğumluyum, üç çocuk annesiyim. Oltu Havzası halk şairiyim. Geçtiğimiz sene Nusret beyin köyüne yaptırmış olduğu külliyeyi ziyaret amaçlı gelmiştim, geldiğimde çok duygulandım. Bir şair olarak bu duygularımı dizelere dökmek istedim. Yazdığım şiiri ve Nusret beyin fotoğrafını çerçeveletip getirdim, külliyede kütüphaneye asacağız” dedi.

Nusret Gökçenin Annesi Fatma Gökçe, bir yıldır oğlunu görmediğini söyledi.



Anne Gökçe, “Şiiri yazanlara çok teşekkür ederim, beni çok duygulandırdı. Sanki oğlumu, Nusret’imi görmüş gibi oldum, kaleminize yüreğinize sağlık” dedi.

Külliyede kütüphane görevlisi olarak çalışan Ebru Gökçe, “Betül hanım geçen yıl gelmişti, duygulandı Nusret beye şiir yazacağını söyledi.



Sağ olsun, şimdi yazmış, getirdi. Kütüphane girişine asacağız, kendi şiir kitabını da kütüphanemize koyacağız. Göstermiş olduğu ilgi ve alakaya teşekkür ederim” dedi.

Şair Nurcan Betül Altun ise “Uzaklardaki yakınım” adlı şiir kitabını Nusret Gökçe’ye iletilmek üzere imzaladı. Altun'un Gökçe'ye yazdığı şiirin dizeleriyse şöyle: "Lıhsor Vadisi'nde gökçedir soyun Altından kıymetli bilirim boyun Duydum Avrupa’ya uzanır yolun İline selam olsun vatandan Paşalı mahallen tarihte yerin Çağlayan olmuş akıyor selin Ecdadın okudum etraflı derin Ecdadına selam olsun vatandan Allahu Ekber karşıdan bakar Lıhsorun Çayı önüne akar Yazının güneşi ciğeri yakar Nusret’e selam olsun vatandan Hıngeli Kuymağı Hasuta aşı Berdiğin kıymetli lezzetli aşı Değerli bizde de dağları taşı Nusret’e selam olsun vatandan Paşalı vatanda seni yâd eder Sual et göresmiş evinde peder Kalmasın bizde de azıcık keder Pedere selam olsun vatandan Berdikten överim seni dillerde Çok bilek yorarsın gurbet ellerde İnmesin gözüne ömründe perde Berdiğe selam olsun vatandan Memleket namını dünyaya saldın Sen bu marifeti kimlerden aldın De hele niye uzakta kaldın Dünyaya selam olsun vatandan Altunum derim tütsün ocağın Geçmesin yılların toyluktur çağın Büyüsün memleket yurdun otağın Çağına selam olsun vatandan"



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