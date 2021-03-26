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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Oltu’da Mart karı yağıyor.. Vatandaşların zirai don endişesi

Oltu’da Mart karı yağıyor.. Vatandaşların zirai don endişesi

Kar yağışından görüntüler

Allah Yağan Kar Yağışı 

-Vatandaşlar röportaj
-Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Oltu İlçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı vatandaşları endişelendirdi. Oltulu vatandaşlar yağan kar sonrası zirai don yaşanması halinde meyve ağaçlarının zarar görebileceğinden dolayı büyük endişe yaşadı. Oltulu Güngör Durgun; “Mart ayının sonuna gelmiş durumdayız. Mevsim itibariyle ilçemizde kar yağışı var, bu kar yağışının bu mevsimde çiçek açan ağaçlar üşümez inşallah” dedi.
Oltulu Beycan Onat ise “Mart ayındayız. Mart 26’sı şu an. Oltu’da çok güzel bir kar yağıyor. İnşallah kar tutmaz meyve ağaçlarını üşütmez. Sonumuz hayırlı olsun” dedi.

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