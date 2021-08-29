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Oltu’da kurt dehşeti: 40 koyunu telef etti, 6 koyunu yaraladı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Oltu’da kurt dehşeti: 40 koyunu telef etti, 6 koyunu yaraladı

Oltu’da kurt dehşeti: 40 koyunu telef etti, 6 koyunu yaraladı

Telef olan koyunlardan detay

A Haber Hayvancılık Hayvan 

-Röportajlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Oltu ilçe merkezinde sabaha karşı bir ahıra giren kurt 40 koyunu telef ederken 6 koyunu yaraladı. Oltu Şehitler Mahallesi’nde Akın Barış Varol (18) koyunları otlatmak için sabah 06.00 sularında ahırına gidince korkunç manzarayla karşılaştı. Ahır kapısının önünde yerde yatan koyunları gören Varol, içeri girdiğinde koyunlarının yarısına yakınının telef olduğunu gördü. Koyunların sahibi olan amcası Erol Varol’a haberdar etti. Erol Varol, “Benim 110 koyunum vardı. Kurt ahıra girerek yarısına yakınını telef etti, 6’sını yaraladı. Benim tek geçim kaynağım hayvancılık” dedi.
(DMA-)
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