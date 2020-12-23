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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Oltu’da karla gelen kartpostallık görüntüler

Oltu’da karla gelen kartpostallık görüntüler

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( ERZURUM ) ERZURUM

Allah 


- Kurak havalardan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan Oltu'ya uzun zamandır beklenen kar sonunda yağdı. Kar yağışı sonrası Oltu7da kartpostallık görüntüler oluştu. Oltu vatandaşlar, “Kar yağmasını bekliyorduk. Kar berekettir. İnşallah karla birlikte Corona virüs de temizlenir” dediler. Oltulu vatandaş Ayhan Özden, “Beklediğimiz kar sonunda yağdı binlerce şükürler olsun kar berekettir" Dedi. Oltulu vatandaş Eyup Şimşek ise “Nihayet beklediğimiz kar yağıyor, inşallah barajlarımız suyla dolacak. Kuraklığı bir an önce def edeceğiz. Covit 19 belasından bir an önce kurtaracağız. Mesafemizi koruyalım. Bu güzel vatanımızda hep birlikte sağlıklı bir şekilde yaşayalım” dedi.
(DMA-AT)
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