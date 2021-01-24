Oltu Çayındaki Puhu kuşuna kargalar saldırdı

-Kargaların etrafını sarması

-Röportaj



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Oltu çayına inen puhu kuşunun yaralı olduğunu düşünen vatandaşlar kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Soğuk ve dondurucu havada geceyi Oltu Çayında geçirdiği düşünülen aç ve yorgun puhu kuşuna günün aydınlanmasıyla birlikte çevrede toplanan kargalar saldırdı. Sabah erken saatlerde yürüyüş yaparken Oltu çayı üzerindeki hareketliliği fark eden Oltulu vatandaş Serkan Apaydın, Puhu kuşunu gördü. Kuşun yaralı olduğunu düşünen Apaydın, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu itfaiye ekipleri Oltu çayındaki puhuyu yakalamak için merdivenle Oltu çayı su yatağına indiler. Puhu kuşu kendisine yaklaşan itfaiye erinden korkup 15 metre uçarak tekrar çay kenarına kondu. Ekipler ikinci kez yanına inmek isterken bu kez kuş uçarak Oltu ilçe merkezindeki bir evin çatısına kondu. Kargalar tarafından fark edilen puhu kuşu, onlarca karganın ortasında kaldı. Kargalar teker teker saldırdılar. Serkan Apaydın, “Sabah yürüyüş yaparken Oltu çayında kuş sürüsünün dereye inip kalktığını gördüm. Dikkatli baktığımda Oltu çayı içerisinde bir baykuşun olduğunu gördüm. Yerinden kalkamadığını fark ettim ve itfaiye ekiplerine haber verdim. Gelip kuşu dere yatağından çıkaracaklar” dedi.

Bu arada Oltu esnaflarından Selami Şahin ise “Baykuş yolunu şaşırmış, gelip Oltu çayına düşmüş. İtfaiye geldi, kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. Kuş bir evin çatıya kondu. Çatıda kargalar saldırmaya başladılar. Korkan baykuş bir anda gözden kayboldu.” şeklinde konuştu.

(DMA-AT)



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