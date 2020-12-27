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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Oltu Çayı yüzeyi buzla kaplandı

Oltu Çayı yüzeyi buzla kaplandı

gölden görüntü

Hava Sıcaklığı Kar Yağışı 

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( ERZURUM ) ERZURUM

- Yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşünce Oltu çayı yüzeyi buzla kaplandı Yoğun kar yağışının ardından açan hava ayaz olunca hava sıcaklığı bir anda düştü. Dondurucu soğuk ilçede hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar zorunlu olmadığı sürece evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Oltulu Fırat Aydın ‘Havalar aniden soğudu hava sıcaklığı eksi 13 dereceye kadar düştü soğuk hava nedeni ile Oltu çayı yer yer buz tutmaya başladı’ dedi.

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